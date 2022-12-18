警破詐團逮16人 18名被害者吸金近4000萬

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市豐原警分局與台北市刑警大隊聯手，破獲以李男、曹男為首的詐騙集團，逮捕集團成員16人，18名被害人遍及台北、台中，吸金高達近新台幣4000萬元，訊後依法送辦。

台中市豐原警分局偵辦詐騙案件，發現台北、台中都有受害者，於是和台北市刑警大隊攜手偵辦，並報請台中地檢署指揮偵辦。豐原警分局今天發布新聞稿指出，日前破獲以23歲李男、22歲曹男為首的詐騙集團，招攬16人提供帳戶並擔任車手。

警方調查，這個詐騙集團以謊稱被害人涉刑事案件，要求前往超商接收偽造監管財產司法文書的「假冒公務員」手法，誘騙被害人提供財產進行投資的「假投資」，以及假冒被害人之親友，佯稱因故急需借款，「猜猜我是誰」等三類詐騙手法行騙，詐騙被害人高達18人，金額達3963萬元。

警方指出，李男甚至製作虛假對話紀錄，交由旗下車手遭檢警查獲時脫罪使用。警方查扣有工作手機5支、金融卡4張、郵局存摺1本、贓款65萬8500元。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。（編輯：黃世雅）1111218