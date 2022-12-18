通緝犯台中遊藝場外對空連轟 攜長槍、百發子彈投案

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）36歲通緝犯詹姓男子今天下午駕車到台中市西屯區一處電子遊藝場，對空連開多槍，警方現場找到11枚彈殼、3顆子彈，無人受傷；2小時後詹男帶涉案長槍、子彈百發在台南白河投案，警方帶回偵訊。

台中市西屯區青海南街上一家電子遊藝場，今天下午2時49分傳出槍響，警方接獲報案前往封鎖現場，地面彈殼散落，警方逐一清查，現場找到11枚彈殼。

第六警分局偵查隊長黃信智接受媒體聯訪指出，詹男駕駛灰色自小客車到遊藝場外，他下車後喝令現場民眾閃邊，對空連開多槍後，駕車朝高速公路方向離去，幸無人受傷。

警方現場採集11枚彈殼、3顆子彈，隨即組成專案小組偵辦；詹男下午4時30分，帶著涉案長槍一把、子彈百發、防彈背心等，前往台南市白河警分局投案，專案小組立即南下台南，將他帶回偵訊。

警方指出，詹男遭雲林地檢署、南投地檢署、彰化地院等單位發布通緝；至於詹男為何開車前往電子遊藝場開槍，以及槍枝來源，後續調查釐清，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111218

詹姓男子（左）18日涉嫌在台中市西屯區一家電子遊藝場外對空連開多槍後逃逸，隨後帶著涉案槍械到台南白河警分局投案，台中警方專案小組獲報立即南下，將詹男帶回偵訊。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日

台中市西屯區電子遊藝場18日下午驚傳槍響，槍手駕駛自小客車，在遊藝場外對空連開多槍後離去，警方到場採集到11枚彈殼，無人受傷。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日