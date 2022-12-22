高雄左楠議員落選人涉賄選 橋檢起訴4人

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄左楠區市議員候選人劉宥廷這次雖未當選，但他選前遭控涉以贈送口罩、防疫酒精等民生物資買票，訊後獲10萬交保。橋檢偵結後依選罷法將他和競辦主任、助理等4人起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，高雄左楠區市議員候選人劉宥廷這次雖未當選，但他選舉期間涉以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌，檢方偵結後依法對他和許姓競選辦公室主任、林姓副主任、賴姓助理等4人提起公訴。

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全案起於橋頭地檢署主任檢察官李廷輝與檢察官鍾岳璁接獲情資，指揮法務部調查局高市調查處、高市左營警分局及楠梓警分局偵辦劉男等人涉違反公職人員選舉罷免法案，經執行搜索通知相關涉案人共16人到案。

橋頭地檢署檢察官訊問後，認劉男等人涉以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，檢方依犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知劉男等4人分別以新台幣10萬元、10萬元、3萬元、3萬元交保。（編輯：黃世雅）1111222