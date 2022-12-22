橋檢起訴8賄選案 其中5里長遭另提當選無效

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）橋頭地檢署選舉前後查察賄選，近來偵結依選罷法起訴8件賄選案，包括高雄7名里長候選人、1名區民代表候選人，檢方更對其中5名里長當選人提起當選無效之訴。

橋頭地檢署為確保公平選舉，杜絕賄選，選前、選後除積極查察賄選，對於符合公職人員選舉罷免法第120條第1項規定情形當選人，檢方也主動提起當選無效之訴，以淨化選風，維護民主政治。近來再偵結起訴8件賄選案件，並提起5件當選無效之訴，

橋檢今天發布新聞稿指出，美濃區邱姓龍肚里長當選人涉以每票新台幣1000元、旗山區莊姓大林里長當選人涉以每票1000元、鳥松區吳姓仁美里里長當選人涉以每票2000元賄選；六龜區林姓大津里長當選人、岡山區佘姓大莊里長當選人則涉將親友虛偽遷移戶籍至自己的里，這5人除了遭依違反選罷法起訴，也在當選後均遭檢方提起當選無效之訴。

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此外，鳥松區李姓坔埔里長候選人也涉以每票1000元至3000元不等價格買票、那瑪夏區翁姓第一選區區民代表候選人涉以每票3000元價格買票；美濃區陳姓東門里長候選人則是涉贈送1斤茶葉（約價值1000元）買票，3人均遭檢方依違反選罷法提起公訴。

檢方表示，對於這次九合一大選違法情事，檢方將秉持速偵速結原則儘速偵結。另對於12月25日即將舉行的高雄市正副議長、區民代表會正副主席選舉，也將持續統合檢警調廉及各界力量，以團隊辦案方式，全力查察賄選，務求達成「公平選舉、杜絕不法」核心目標。（編輯：黃世雅）1111222