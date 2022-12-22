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涉偽造文書套利 王永慶女婿簡明仁再獲緩起訴

2022/12/22 14:38
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（中央社記者林長順台北22日電）大眾全球投資控股公司董事長簡明仁等5人涉偽造文書操作「內保外貸」，台北地檢署今年9月間處分5人緩起訴。台灣高檢署發回續查，北檢今天仍將5人緩起訴。

檢方調查，簡明仁（台塑集團創辦人王永慶女婿）、簡民智分別擔任大眾投控子公司三希公司董事長、副董事長，三希公司另於英屬維京群島開設三希BVI子公司，由三希BVI子公司於中國轉投資才眾電腦等子公司。

民國100年起，三希集團管理中心趙姓財務部副總經理考量當時兩岸利率，認為「內保外貸」有利集團獲利，命名為無風險理財計畫，經簡明仁、簡民智核准執行。

才眾電腦廖姓會計主管等人明知三希孫公司是向其他供應商採購料件，卻製作向三希BVI公司採購的不實合約、發票，以進口貿易付款為由，向中國的銀行申請開立商業信用狀給三希BVI子公司，再由三希BVI子公司持信用狀向台灣多家銀行押匯等美元融資。

檢察官考量簡明仁等5人是因應當時兩岸存在利差、匯差的時空背景，進行內保外貸操作套利，以提高三希集團獲利，並非謀取私人利益，且均依約清償債務，並未造成任何銀行受損，認為5人歷此偵查程序應有所警惕，均處分緩起訴1年。

北檢將案件依職權再議後，高檢署認為本案有疑義，發回續查，北檢維持原本認定，再次將5人緩起訴處分。

內保外貸是指境內銀行為境內企業在境外註冊的附屬企業或參股投資企業提供擔保，由境外銀行給境外投資企業發放相應貸款。（編輯：李錫璋）1111222

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涉偽造文書套利 王永慶女婿簡明仁緩起訴確定
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