竹聯幫明仁會成員涉柬埔寨人口販運 警方逮10嫌

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警政署刑事局27日舉行跨境運毒、人蛇集團和在台外籍人士施用栽種大麻破案記者會，警政署長黃明昭（中）到場主持和視察成果。中央社記者黃麗芸攝 111年12月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）以竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子為首的人蛇集團，於網路誘騙國人前往柬埔寨，並恐嚇、凌虐其從事非法工作，甚至假扮被害人向總統陳情求援，刑事局循線逮10嫌救出57名被害人。

警政署刑事局今天舉行跨境運毒、人蛇集團和在台外籍人士施用栽種大麻破案記者會，署長黃明昭到場主持和視察成果。

黃明昭表示，刑事局在短短3個月內針對竹聯幫仁堂明仁會進行連續且多面向的強力打擊，重創其不法勢力，警方將持續嚴打黑幫組織及毒品犯罪，且致力溯源斷根，讓黑幫犯罪無所遁形。

刑事局偵查第三大隊大隊長張文源說明，今年10月偵辦跨境運毒案時，查獲不法集團將毒品愷他命裝填在襯衫禮盒內的瓦楞板縫隙中走私，經溯源逮捕幕後策畫走私毒品的竹聯幫仁堂明仁會成員33歲許姓男子和25歲廖姓男子等2嫌。

警方後續經溯源擴大調查，同時查出竹聯幫仁堂明仁會幹部37歲劉男自今年9月起於柬埔寨成立「凱博國際集團」從事人口販運，還囂張以「竹聯幫仁堂明仁會在柬分會」為號召，恫嚇昭告南部旅行社業者其已正式插旗柬埔寨人蛇大餅，惡勢力要求調取飛往柬埔寨機票。

刑事局報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，歷經3個多月監控蒐證，發現劉男將旗下成員區分為「境外招募、管理組」、「境內代辦護照、載送組」和「票務組」等部門，利用網路招攬誘騙國人前往柬埔寨地區，待被害人抵達柬埔寨後，便扣押其護照和控制行動，恐嚇、凌虐強迫被害人從事詐騙機房及招攬國人前往柬埔寨等不法工作。

若被害人違逆或工作績效不彰，就會遭「管理組」成員毆打、凌虐，甚至被轉賣到其他集團從事不法廉價勞動。

除此之外，警方發現此人蛇集團成員還囂張假扮成被害人（俗稱豬仔）向柬埔寨當地相關救援組織求援，再設局意圖綁架救援人員，以追查內鬼和救援管道，藉此報復相關國際組織在柬埔寨的救援行動。

劉男在柬埔寨政府開始大力掃蕩不法人蛇集團後，自知法網難逃且擔憂遭遣送中國大陸，集團成員竟「打人喊救人」誆稱自身為「豬仔」向總統、外交部等多個單位陳情求援，熟料早已被警方鎖定。

刑事局日前見時機成熟，於10至12月兵分多路執行拘提及搜索，趁劉嫌等人偽裝成被害人返國後，陸續逮捕10人到案，並釋放遭此集團所控制的57名人蛇被害人。

全案依涉人口販運、組織犯罪和以詐術使人出國等罪移送新北檢偵辦，其中劉男等6嫌遭羈押。

警政署保安警察第三總隊大隊長張躍瀚也指出，今年5月接獲財政部關務署通報查獲來自東南亞的空運郵包內的中空鐵管夾藏大麻108公克，循線逮捕來台求學的20歲越南籍阮姓男子，且於其家中再查獲利用零食、東南亞米粉為菜底夾藏的大麻花598公克。

隨後與移民署科技偵查中心合作追查毒品上手，於7月擴大破獲32歲外籍移工梅姓男子於宿舍暗藏大麻花4740公克與菸絲9251公克，並進而在宿舍後方的台中市太平山區搜到露天大麻園，133株大麻都比人還高，總市價約新台幣700萬元左右。

經向下刨根追查販毒流向，又查獲外籍留學生22歲陳姓男子利用東南亞慣用通訊軟體販售大麻給范姓和阮姓外籍移工；另於10月在台南市永康區搜索逃逸外籍移工31歲阮姓男子所經營的音樂會館，由警犬分隊的緝毒犬嗅聞發現店內所販售毒咖啡包，並逮捕外籍購毒者犯嫌和鄧姓犯嫌等同夥，均依法送辦。（編輯：李錫璋）1111227