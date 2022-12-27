男子涉殺狗剝皮肢解 新竹縣警方查獲移送法辦

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣竹東鎮一名莊姓男子涉將狗剝皮、肢解等，新竹縣竹東警分局表示，莊男坦承殺狗，訊後，依違反動物保護法移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣議員朱健銘向中央社記者表示，他與新竹縣流浪動物珍愛協會接獲檢舉後，立即趕往現場，現場出現一股惡臭，更發現，一隻狗的屍體遭剝皮、肢解，內臟也被取出，狗毛也拔乾淨。

朱健銘指出，現場還有刀具，包含菜刀、鐮刀等，也有滾燙的熱水，懷疑男子是否宰殺狗，就為吃狗肉。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇向中央社記者表示，莊姓男子以狗會破壞農作物等因素，坦承將狗殺害，此為莊男的說詞，依經驗法則判斷，若通常單純殺狗，並不會將狗吊著，甚至剝皮，對此說法存疑。

動保所表示，依現場狀況研判，不排除男子可能是要吃狗肉，是否有其他違反動物保護法之情形，將繼續調查。而有關宰殺動物部分，依違反動保法可處2年以下有期徒刑，併科罰金新台幣20萬元以上200萬元以下，涉及刑責部分將函送地檢署。

新竹縣警察局竹東分局提供新聞資料指出，昨天接獲新竹縣流浪動物珍愛協會報案，疑有民眾殺狗，警方前往竹東鎮一處民宅發現，屋內掛有疑似犬隻屍體1具，隨後，員警在附近發現40多歲莊姓犯嫌。

警方指出，莊姓犯嫌坦承殺狗，全案將依違反動物保護法移送新竹地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111227