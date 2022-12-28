華映財報不實案二審 林蔚山夫婦仍獲無罪

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（中央社記者劉世怡台北28日電）大同集團旗下中華映管投資中國華映科技19項承諾事項未揭露，前大同董事長林郭文艷、林蔚山遭起訴，一審無罪。檢方提上訴，二審今天駁回上訴、仍判無罪。可上訴。

林蔚山另因掏空大同公司遭判刑8年定讞，現仍在監執行中。

台北地檢署起訴指出，華映公司於民國90年起擬在中國深圳證交所申請上市，但未能順利，轉規劃取得閩東電機股權借殼上市，96年透過轉投資公司股權，作價取得閩東電機股權，因應中國證監會要求，由大同、華映等公司出具相關承諾事項共19項。

檢方查出，承諾事項包括在完成大尺寸液晶面板生產線投產之前，不減持華映科技股票；關聯交易若是沒有限到30%以下，須確保淨資產收益率不低於10%；98年至100年的3年盈利能力要達一定標準；華映公司及大同也承諾負連帶責任。

中國證監會於98年間核准收購案，99年1月完成股份交割，華映公司取得閩東電機經營權，隨後將閩東電機更名華映科技。

北檢認為，林郭文艷、林蔚山、華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成等人，於大同公司、中華映管公司99年第1季至107年第3季財務報告中，隱匿重大契約承諾，依違反證券交易法起訴5人。

一審台北地方法院認為，難以認定林蔚山等人主觀上有隱匿承諾事項的故意，檢察官舉證不足，林蔚山、林郭文艷等5名被告均無罪。

案經檢察官上訴，二審台灣高等法院審理期間，林蔚山、林郭文艷夫婦當庭否認犯罪。（編輯：張銘坤）1111228