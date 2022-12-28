高雄輕軌擦撞闖紅燈腳踏車 騎士疑肇事逃逸

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高雄輕軌列車28日上午行經鼓山區鼓山二路、北斗街口時，與一輛闖紅燈的腳踏車擦撞，但肇事男子案發後未等候員警到場即離去，警方正循線傳喚到案。（高市鼓山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄輕軌列車今天上午行經鼓山區鼓山二路、北斗街口時，與一輛闖紅燈腳踏車擦撞，幸無人傷，車廂也無碰撞痕跡。但肇事男子案發後未等候員警到場即離去，警方目前正循線找尋中。

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高雄市政府警察局鼓山分局今天上午發布訊息指出，一輛由南往北輕軌列車上午8時50分行經鼓山區鼓山二路與北斗街口時，突有一名男子騎乘腳踏車沿北斗街由西往東方向，未依號誌指示闖越輕軌軌道，並與輕軌列車第二節車廂發生擦撞。

員警到場後，確認車上無人員受傷，輕軌車廂也無碰撞痕跡，但涉案男子肇事後卻未等候警方到場處理，隨即離開現場，目前正循線找尋中。（編輯：謝雅竹）1111228