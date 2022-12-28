台中公車撞死母子 盧秀燕慰問家屬允全力幫忙

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市李姓女子推著坐嬰兒車的1歲兒子昨晚過馬路時遭公車撞擊雙亡，台中市長盧秀燕今天到醫院探視受傷的李女外籍丈夫並慰問家屬，她承諾，市府會全力幫忙，釐清事故的原因與責任。

台中市李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，昨晚11時餘，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷。

盧秀燕今天中午前往中國醫藥大學附設醫院探視李女的丈夫與家屬，她除擁抱家屬，並不斷安慰他們，豐原客運也派代表與家屬接觸及慰問，同時進行相關善後理賠程序。

盧秀燕表示，發生這樣的悲劇，她非常不捨痛心，檢察官已到場對司機進行訊問，並向李女的丈夫了解情況，李女的丈夫是伊拉克籍，相關喪葬方式，市府尊重家屬，也允諾會持續慰問並全力協助。

對於媒體詢問公車業者後續管理是否會加強時，盧秀燕強調，市府一定會持續要求公車業者，至於家屬有反映當時公車的車速非常快，目前全案肇事責任已由司法機關偵辦中，將由檢察官進一步釐清真相。

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台中市交通局表示，這起公車撞到行人的重大交通事故，為豐原客運280路公車昨天深夜行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人正在過馬路，造成2死1傷的慘劇，已要求豐原客運調閱相關影帶，並配合警方釐清事故發生原因與責任。

交通局指出，目前初步調查，公車司機左轉時，疑因未注意到行人而肇禍，除肇事司機將面臨司法責任，市府也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時納入台中市公車評鑑扣點，將影響這家公司的虧損補貼額度。（編輯：卞金峰）1111228