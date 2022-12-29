更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

澎湖選舉賄選案 地檢署提4起當選無效

2022/12/29 13:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣29日電）澎湖地檢署偵辦賄選案，今天針對涉賄起訴的縣議員、鄉民代表、村里長等4案，分別提起當選無效之訴。

澎湖地檢署發布新聞指出，五合一選舉中，包括縣議員張姓當選人之競選辦公室莊姓主任涉及現金買票；七美鄉張姓鄉民代表當選人涉及以補助交通費之方式現金買票；西嶼鄉內垵村莊姓村長及其配偶涉及現金與期約買票；馬公市井垵里陳姓里長當選人親友涉及虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）等犯行，使選舉產生不公平之結果，依法對選舉之當選人提起當選無效之訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖地檢署表示，為落實「公平選舉 杜絕不法」的查賄目標，澈底剝奪候選人因不法賄選行為之犯罪成果，針對選舉期間查獲賄選犯行之候選人進行盤點，依照公職人員選舉罷免法第120條之規定，於以捍衛「賄選者不得享有當選結果」的普世價值。

澎湖地檢署檢察長黃智勇表示，111年地方公職人員選舉，雖已落幕，檢方對於往後的當選無效之訴，仍會堅定執行，維護得來不易的民主制度。（編輯：黃世雅）1111229

#澎湖地檢署
#黃智勇
#澎湖
黃智勇
王冠閎前段配速稍慢 短水道世錦賽200蝶名列第10 世界短水道錦標賽 王冠閎集滿第10項全國紀錄
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族