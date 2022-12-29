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嘉檢第3波當選無效之訴 1議員2鄉代2里長中箭

2022/12/29 15:17
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義地檢署今天對1名縣議員、2名鄉代及2名里長當選人提起當選無效之訟；連任的議員陳文忠，因其妻子賄選遭起訴，檢方認為屬共同賄選行為，因此對陳文忠提當選無效之訴。

嘉義地檢署今天發布第3波當選無效之訴新聞稿指出，順利連任的嘉義縣議員陳文忠的妻子蔡姓婦人，為連任失利的新港鄉民代表，選舉期間，為求丈夫陳文忠順利連任，涉嫌於今年10、11月間向選民現金買票案遭查獲，檢方昨天依違反選罷法起訴蔡婦。

檢方表示，陳文忠的樁腳林姓夫妻及嚴姓友人涉嫌向選民現金賄選，均遭檢方依違反選罷法起訴。

檢方認為現今選戰動員投入人力、物力甚為龐大，候選人統籌選戰進行，組織分層、各司其職，陳文忠雖非親自買票，但透過妻子蔡婦、鄰長林姓夫婦及嚴姓友人交付選民現金，尋求選民投票支持陳文忠及其競選鄉代的妻子蔡婦，陳文忠也屬共同賄選行為，因此對陳文忠提起當選無效之訴。

另外，嘉檢今天也對新港鄉代何文珊、番路鄉代林朝新，以及布袋鎮的樹林里長莊仁義、貴舍里長張豐欣，提起當選無效之訴。

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檢方指出，何文珊的丈夫洪姓男子，因涉及現金賄選遭起訴；林朝新於徒刑尚未執行完畢前，依選罷法不得登記為候選人，卻違法登記參選番路鄉鄉民代表，經選委會日前公告當選，顯有違反選罷法情事。

檢方表示，莊仁義的妻子郭婦邀集多名友人、同事虛偽遷移戶籍至選區，關鍵票數投票支持莊仁義，妨礙選舉結果正確性；張豐欣為求順利當選，涉嫌經由家戶拜訪向選區選民以燻茶鵝買票案，張豐欣日前已遭起訴。（編輯：陳仁華）1111229

#陳文忠
#莊仁義
#張豐欣
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