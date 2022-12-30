高雄大寮槍擊案 高市警局長：已鎖定嫌犯追緝中

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市大寮區保福路一處工廠29日下午發生槍擊案，造成1死1傷。高雄市警察局長林炎田說，此案為毒品糾紛，經傷者葉姓男子及相關證人指認，已鎖定開槍嫌犯，會盡速查緝到案。

林炎田29日深夜在林園分局大寮分駐所接受媒體聯訪表示，發生槍擊案的工廠內有製毒的原料和工具，是製毒工廠，房東麥姓男子供稱，遭槍擊的葉姓及黃姓被害人，還有另2名男子共同參與製毒工作。

林炎田說，在醫院治療的55歲葉姓男子清楚供述開槍的嫌犯就是共同參與製毒的共犯之一、綽號「烏的」男子所為，另查證相關證人也指證槍手就是「烏的」。

林炎田表示，警方在現場查獲3枚彈殼，工廠主要是製造K他命或第二類毒品，而房東麥姓男子也有毒品前科，也知道工廠在製毒。

林炎田指出，這是一起製毒工廠所引發的毒品糾紛。警方會秉持「有案速破，有案必破」的決心，積極在最短時間內，將已鎖定的槍手和相關毒品共犯查緝到案。

林園分局29日下午4時25分接獲報案，大寮區保福路有人中槍受傷，案發現場為一工廠廠房，報案人稱因廠房後門異常開啟，入內查看發現傷者2名倒地，因此通報警消。

消防人員獲報到場後發現有2人受傷，其中55歲葉姓男子臉部受傷、意識清醒，另一名40多歲黃姓男子則腹部、頭部受傷，警消到場已無意識，送醫不治。（編輯：楊昭彥）1111230