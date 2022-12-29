高雄大寮爆槍擊案 工廠內2人倒地1不治1重傷

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高雄市警方29日下午4時25分左右接獲報案，大寮區寶福路一處工廠遭異常開啟，民眾入內察看發現有2人受槍傷，其中一人送醫不治、一人急救中。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月29

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市警方今天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路有2人受槍傷，其中1人送醫不治、1人急救中；報案人稱工廠遭異常開啟入內察看發現2人倒地，警方組專案小組展開追查。

高雄市林園警分局說明，今天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路有人中槍受傷，案發現場為一工廠廠房，報案人稱因廠房後門異常開啟，入內查看發現傷者2名倒地，因此通報警消。

高雄市政府消防局勤指中心指出，獲報到場後發現有2人受傷，其中約55歲男子臉部受傷、意識清醒，另一名40多歲男子則腹部、頭部受傷，警消到場已無意識，警方隨即到場封鎖現場、鑑識採證。

據了解，約55歲男子頭部受傷，目前已意識不清，正插管、接受進一步檢查中；40多歲男子則在到院前失去生命跡象，經急救仍無呼吸心跳，宣告不治，頭部、腹部、大腿都有受到槍傷。

警方表示，報案人認識其中一名傷者，但目前傷者都無法接受偵詢，身分及被害原因仍待查證，整體案情尚待釐清，凶嫌與犯案工具都下落不明，已與刑事警察大隊組成專案小組，依案發地點擴大調閱監錄系統，積極偵辦。（編輯：陳仁華）1111229