高雄大寮槍擊案 林炎田：不排除毒品糾紛引起

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市大寮區保福路一處工廠今天下午發生槍擊案，其中1人送醫不治、1人急救中；高雄市警察局長林炎田表示，現場有發現製毒工具和原料，不排除是毒品糾紛，會盡速將歹徒查緝到案。

林炎田晚間趕抵現場，並接受媒體聯訪表示，經現場鑑識勘驗、採證，發現有製毒工具和製毒原料，疑似是製毒工廠，初步現場有2名傷者，分別送小港醫院和長庚醫院急救，小港醫院傷者經搶救宣告不治，以採指紋比對身分中。

林炎田說，另一名傷者是55歲葉姓男子，醫院表示葉男還有意識、血壓正常，但還在搶救中；經查，葉男有毒品、妨害自由、傷害等前科。

林炎田表示，綜觀整個案件，不排除是毒品糾紛所引起，全案除報請檢察官指揮偵辦，警方也會根據現場勘驗跡證、逐步影帶調閱及運用科技犯罪偵查和團隊辦案方式，盡速將歹徒查緝到案。

林炎田並指出，現場除有2名傷者，還有走動的清晰血跡足印，顯然有停滯一段時間，但到底停留多久，還要查證，但現場沒有發現彈殼。

房東麥姓男子向警方表示，約2週前有承租給受傷的葉男，他也知道葉男等人可能要製毒；由於麥男另將工廠一部分作為放置裝潢器材處所，每天不定時會來巡視，結果發現2人倒臥在地，隨即報案。

林炎田表示，等葉男做完相關診治後，會積極訊問釐清案情；另外，是否有其他製毒共犯，也會再進一步釐清追查。

高雄市林園警分局說明，今天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路有人中槍受傷，案發現場為一工廠廠房，報案人稱因廠房後門異常開啟，入內查看發現傷者2名倒地，因此通報警消。

消防人員獲報到場後發現有2人受傷，其中55歲葉男臉部受傷、意識清醒，另一名40多歲男子則腹部、頭部受傷，警消到場已無意識，送醫後不治。（編輯：陳仁華）1111229