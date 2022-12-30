高雄大寮槍擊案 陳其邁：掌握特定對象全力緝凶

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，造成1死1傷。高雄市長陳其邁說，警方已掌握特定對象，正全力緝凶，並已下令警方在最短時間逮捕凶嫌、大膽使用警械。

高雄市林園警分局昨天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路一處工廠內有2人受槍傷倒地，其中55歲葉姓男子臉部受傷、意識清醒，40多歲黃姓男子則腹部、頭部受傷，送醫不治。經警方追查，葉男與其他相關證人指證是綽號「烏的」男子所為，全案與毒品糾紛有關。

高雄市長陳其邁今天上午到七賢國中舊址出席社宅動土典禮並接受媒體聯訪表示，警方已經掌握特定對象，正全力緝凶，已下令警方務必在最短的時間內逮捕凶嫌，也要求警方在逮捕凶嫌過程中，注意自身安全、大膽使用警械，相關案情細節則由警察局說明。

昨晚槍擊案發生後，國民黨高雄市議員李雅靜在臉書發文說，槍擊案在高雄破案速度快、破案率高，卻還是有人持槍犯案，質疑是否有槍枝氾濫情況。

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對此陳其邁說，高雄警方都在相當短的時間內破案，警察冒著生命危險出生入死，應當給予鼓勵；打擊犯罪和維護治安、掃槍掃毒等工作，高雄市都持續在進行，務必全力壓制歹徒，並加強落實相關工作。

明天就是跨年晚會，陳其邁說，這次是台灣CP值最高的跨年晚會，且高雄天氣不像北部冷颼颼又得淋雨，歡迎大家到高雄跨年。也希望民眾在進場與散場時能夠聽從相關動線安排與指揮，交通部分除了捷運外，也安排疏散巴士，盼民眾遵守規範、注意安全。（編輯：黃世雅）1111230