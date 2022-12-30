更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象局估112年第1季氣溫正常 雨量可能偏少
首頁 / 社會

高雄大寮槍擊案 陳其邁：掌握特定對象全力緝凶

2022/12/30 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，造成1死1傷。高雄市長陳其邁說，警方已掌握特定對象，正全力緝凶，並已下令警方在最短時間逮捕凶嫌、大膽使用警械。

高雄市林園警分局昨天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路一處工廠內有2人受槍傷倒地，其中55歲葉姓男子臉部受傷、意識清醒，40多歲黃姓男子則腹部、頭部受傷，送醫不治。經警方追查，葉男與其他相關證人指證是綽號「烏的」男子所為，全案與毒品糾紛有關。

高雄市長陳其邁今天上午到七賢國中舊址出席社宅動土典禮並接受媒體聯訪表示，警方已經掌握特定對象，正全力緝凶，已下令警方務必在最短的時間內逮捕凶嫌，也要求警方在逮捕凶嫌過程中，注意自身安全、大膽使用警械，相關案情細節則由警察局說明。

昨晚槍擊案發生後，國民黨高雄市議員李雅靜在臉書發文說，槍擊案在高雄破案速度快、破案率高，卻還是有人持槍犯案，質疑是否有槍枝氾濫情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此陳其邁說，高雄警方都在相當短的時間內破案，警察冒著生命危險出生入死，應當給予鼓勵；打擊犯罪和維護治安、掃槍掃毒等工作，高雄市都持續在進行，務必全力壓制歹徒，並加強落實相關工作。

明天就是跨年晚會，陳其邁說，這次是台灣CP值最高的跨年晚會，且高雄天氣不像北部冷颼颼又得淋雨，歡迎大家到高雄跨年。也希望民眾在進場與散場時能夠聽從相關動線安排與指揮，交通部分除了捷運外，也安排疏散巴士，盼民眾遵守規範、注意安全。（編輯：黃世雅）1111230

#陳其邁
#高雄
#李雅靜
陳其邁
迎2023跨年 陳其邁：高雄有雙舞台、雙跨年、雙煙火 行政院會未邀六都市長 陳其邁：中央地方溝通仍綿密
李雅靜
建商蓋屋被控阻通行 高市工務局：持續溝通解決
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族