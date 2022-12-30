婦病床旁點香禱告碰到氧氣罩 8旬夫半身燒傷不治

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（中央社記者高華謙新北30日電）新店耕莘醫院13樓病房今天凌晨發生火警，女子在病床旁點香要為89歲丈夫禱告時，香頭不慎碰到丈夫的氧氣面罩，瞬間引發火勢，男子上半身遭燒傷，無生命跡象，確切死因待查。

警方調查，蔡姓男子因心臟衰竭末期住進耕莘醫院13樓病房，由妻子80歲熊姓女子及女兒陪同照顧，不料今天凌晨2時許，熊女在病床旁點香要為蔡男禱告時，香頭不慎碰到蔡男的氧氣面罩，瞬間引發火勢。

醫護人員趕緊拿滅火器滅火，不過蔡男上半身有燒傷痕跡，熊女手部則輕微灼傷，2人隨即被送到急診室，但蔡男無生命跡象，醫院隨即通知警方到場協助。

新北市政府警察局新店分局員警到場查看，病房火勢已撲滅，並由鑑識人員及消防單位完成勘驗及火調，死者則無生命跡象，後續將熊女及女兒帶回製作筆錄，並將熊女以公共危險、過失致死等罪嫌移送法辦。

警方已報請檢察官相驗遺體，蔡男確切死因仍有待釐清。（編輯：李錫璋）1111230