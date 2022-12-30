高雄大寮槍擊案1死1傷 槍手疑自轟陳屍墓園

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄大寮保福路一間至少5人參與製毒工廠昨天發生槍擊案，黃姓男子送醫不治、葉男傷重治療中。警方今天在大寮一處墓園找到綽號「黑仔」涉案槍手遺體，但他疑已持槍自轟輕生，確切死因待進一步調查。

高雄市政府警察局林園分局今天在大寮區內坑里墓園找到涉案槍手「黑仔」遺體，但他疑已持槍自轟輕生，目前員警正在現場鑑識採證中，警察局長林炎田稍晚將召開記者會說明詳細案情。

高雄市大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，承租工廠的麥姓男子到場發現40歲黃男、55歲葉男倒臥血泊中嚇得報警，員警到場鑑識採證後，發現現場不僅留有3枚彈殼，還有沾血足跡、製毒原料等。但黃男因頭頂、腹部、左大腿中槍，經搶救仍宣告不治；葉男頭部中彈，目前正在醫院治療中。

林炎田昨天晚間召開記者會指出，警方經詢問葉男，確認案發現場為製毒工廠，葉男也供稱槍手應為製毒共犯，綽號「黑仔」的男子，警方正根據此供詞動用科技偵查方式追緝槍手「黑仔」。

警方調查，麥男、黃男、葉男、和涉案槍手綽號「黑仔」、另名不明男子等5人共同租下這間工廠製造愷他命或二級毒品安非他命，初步研判是製毒過程中產生糾紛，進而引發殺機。（編輯：黃世雅）1111230

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