南投縣5名議員遭提當選無效之訴 第2選區3人最多

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（中央社記者吳哲豪南投縣31日電）南投地檢署針對5名縣議員、7名鄉鎮市民代表以及1名村長，向南投地院提起當選無效之訴；檢方指出，5名南投縣議員中，第2選區有李洲忠、林友友、唐曉棻3人為最多。

南投地檢署發布新聞稿指出，檢方今天向南投地方法院再對13人提當選無效之訴，其中有5名縣議員、7名鄉鎮市民代表以及1名村長；5名縣議員分別為南投第1選區（南投市、名間鄉）的吳棋楠，第2選區（草屯鎮、中寮鄉）的李洲忠、林友友、唐曉棻，以及第5選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）的林芳伃。

檢方指出，這5名當選者在選舉過程中或選後，都有樁腳被收押禁見或交保，而收押禁見的樁腳，都陸續被起訴移審，法官多裁定交保並限制住居。

至於鄉鎮市民代表有7人、村長有1人也遭南投檢方提起當選無效之訴。

檢方指出，總計這一次地方選舉中遭提當選無效之訴的縣議員有6人，鄉鎮市民代表有8人，村長1人，只要是有直接或綜合其他間接證據，足以證明該當選人對其親友、競選團隊成員、樁腳的賄選行為，有共同參與、授意、同意、容許或默示，都視為共同賄選。（編輯：李錫璋）1111231