猜猜我是誰詐案減逾3成 刑事局籲主動查證防騙

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）根據刑事局最新統計顯示，民國111年1月1日至11月25日的「猜猜我是誰」詐騙發生件數共797案，較110年同期減少347件、減幅逾3成，但仍提醒民眾應主動查證。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計111年1月1日至11月25日的「猜猜我是誰」詐騙手法發生件數共797案，較110年同期的1144案，減少347件、減幅30.33%，但仍為國人最常受害的詐騙手法第5名。

同時，分析這類詐騙案又以超過60歲的長輩為高風險族群，歹徒常利用長輩容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，民眾若接獲自稱親友的市話或手機來電，又以各種理由提及急需用錢要求匯款，應提高警覺、主動查證。

刑事局指出，北部60歲吳姓男子於某日晚間在住家接獲家用電話的未顯示號碼來電，對方開口便稱吳男「爸爸」，辯稱其手機誤落水才更換新機，並要求吳男加入其新的LINE ID，歹徒隨後偽稱公司支票還未到期需借錢周轉，要求吳男匯款，心有疑慮的吳男認為歹徒聲音、態度和兒子相像，便信而匯款2次、共新台幣56萬元。

不料，吳男匯款後，歹徒仍不斷以資金仍不足要求繼續匯款，吳男才以兒子原本聯絡方式確認，驚覺遭詐騙而報案。

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另外，北部70歲張姓男子於日前在家接獲男子LINE來電，歹徒假冒「兒子」稱已更換LINE帳號，隔天又致電張男辯稱有貨款需周轉，希望張男幫忙立即匯款，未多想的張男便到銀行臨櫃匯款至對方指定帳戶，直到張妻數日後向兒子詢問此事才知受騙，總財損32萬元。

刑事局提醒，「猜猜我是誰」詐騙手法，通常在歹徒最初聯繫時會辯稱其更換新聯絡方式，此時就要提高警覺，若對方再以臨時急用、投資周轉等名義要借錢，民眾就必須小心謹慎，若其提供匯款帳戶名和親友名有異，遭詐騙可能性更高，建議接到類似陌生來電時，可循原有聯絡管道向本人查證，避免掉入詐騙陷阱。（編輯：方沛清）1120101