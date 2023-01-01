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涉瀝青弊案 前北市副總工程司撤職停止任用2年

2023/1/1 16:21
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（中央社記者林長順台北1日電）前台北市工務局副總工程司喻銘鋒等人涉及北市瀝青弊案，高院更一審判4年1月，褫奪公權2年。懲戒法院一審判決喻男撤職並停止任用2年。懲戒法院二審判決上訴駁回確定。

承包北市養工處工程的廠商為取得較高利潤，以銑刨厚度不足、減少瀝青鋪設厚度等偷工減料方式減少成本增加盈餘，並自民國91年起以交付現金賄款或招待飲宴、理容店、卡拉OK消費等方式，行賄喻銘鋒等公務員。

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台北地檢署依貪污等罪起訴喻銘鋒等人，台灣高等法院更一審判處喻男有期徒刑4年1月，褫奪公權2年，最高法院撤銷發回，目前正由高院更二審審理中。台北市政府將喻男停職，移送懲戒。

懲戒法院一審判處喻男及涉案的養工處前正工程司黃駿秀、張堯田、邱燕輝、前工務局技正楊財欽撤職並停止任用2年，前養工處副工程司莊金清撤職並停止任用1年。喻男等6人不服，提起上訴。懲戒法院二審駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1120101

#喻銘鋒
#北市養工處
#台北市工務局
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