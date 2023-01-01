台南警官涉恐嚇取財 新竹法院裁定10萬元交保

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）台南市警察局秘書室莊姓主任昨天疑在新竹縣涉入恐嚇取財案，因拒捕且衝撞員警遭開9槍才就逮，今天下午遭新竹地檢署向法院聲請羈押，法院裁定莊男新台幣10萬元交保。

新竹地檢署發布新聞資料指出，經檢察官偵辦認為莊男涉案情節重大，下午向新竹地院依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲請羈押，法院傍晚裁定10萬元交保。另案件發生時與莊男同車的女子，則由檢察官偵訊後諭知2萬元交保候傳。

新竹縣政府警察局橫山分局長郭耀男今天接受媒體聯訪表示，日前接獲報案，報案人指自己遭人恐嚇取財，經多日掌握莊姓嫌疑人的身分與車輛後，昨天循線追到尖石鄉山區攔捕。

郭耀男表示，員警昨天在尖石山區準備攔捕莊男時，莊男竟拒捕並駕車衝撞員警及偵防車，員警因情況急迫對空鳴1槍、莊男駕駛車輛輪胎開8槍，莊男最終就逮。

郭耀男表示，警方訊問後，今天將莊男及同在車內的女子依恐嚇取財及妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

外傳此案件是因竹縣某議員疑似因男女關係不單純等因素才會遭人恐嚇勒索，新竹檢警對此不願證實。（編輯：方沛清）1120101