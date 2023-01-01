台南警官涉恐嚇取財衝撞員警 遭開9槍就逮

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新竹縣政府警察局橫山分局長郭耀男（圖）1日接受媒體聯訪表示，日前接獲報案，報案人指自己遭人恐嚇取財，經查掌握莊姓嫌疑人的身分為台南市警察局祕書室主任，並循線在尖石鄉山區攔捕，但莊男拒捕又衝撞員警及偵防車，遭警方共開9槍才就範。中央社記者魯鋼駿攝 112年1月1日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）台南市警察局秘書室莊姓主任昨天疑在新竹縣涉入恐嚇取財案，莊男見警方到場攔捕時竟拒捕，甚至衝撞員警及偵防車，遭警方共開9槍才乖乖就範。

新竹縣政府警察局橫山分局長郭耀男今天接受媒體聯訪表示，日前接獲報案，報案人指自己遭人恐嚇取財，經多日掌握莊姓嫌疑人的身分與車輛後，昨天循線追到尖石鄉山區攔捕。

郭耀男表示，員警昨天在尖石山區準備攔捕莊男時，莊男竟拒捕並駕車衝撞員警及偵防車，員警因情況急迫對空鳴1槍、車輛輪胎開8槍，莊男最終乖乖就逮。

郭耀男表示，全案已由新竹縣政府警察局、台南市政府警察局共同偵辦，今天上午依恐嚇取財及妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

外傳此案件是因竹縣某議員疑似因男女關係不單純等因素才會遭人恐嚇勒索，新竹檢警對此不願證實。

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台南市警察局上午發布新聞稿指出，媒體報導台南市一名「三線一」督察休假時在新竹涉及恐嚇取財案，查證後發現報導所稱督察應為台南市警察局秘書室莊姓主任，並決定將莊員改調非主管職務專員等候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任。

台南市警局指出，已指派督察長率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦，期待勿枉勿縱，若有不法，絕不護短，對警察風紀採取高道德標準，零容忍任何瑕疵，涉及違紀不法立即斷然處置、嚴予究責。（編輯：張銘坤）1120101