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台南警官涉恐嚇取財衝撞員警 警署：從嚴究辦

2023/1/1 17:49
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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台南市警察局秘書室莊姓主任昨天在新竹縣疑涉恐嚇取財案，且拒捕還衝撞員警遭開9槍後就範。對此，警政署今天表示，將從嚴究辦並追究相關人員考監責任。

新竹縣政府警察局橫山分局長郭耀男今天接受媒體聯訪表示，日前接獲報案，報案人指自己遭人恐嚇取財，經多日掌握莊姓嫌疑人的身分與車輛後，昨天循線追到尖石鄉山區攔捕，並於今天上午依恐嚇取財及妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

對此，內政部警政署今天透過新聞稿表示，涉案的莊姓主任於去年12月31日在新竹縣涉嫌恐嚇取財及妨害公務等案，案經新竹縣警察局詢後於今天移送新竹地檢署偵辦。

警政署指出，署長黃明昭得知消息後深表痛心，立即指示台南市警察局與新竹縣警察局全力配合檢察官調查，並重申幹部應以身作則，做為表率，若有違法犯紀，斷然處置。

警政署表示，去年11月28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求查處員警風紀案件，務必破除情面、追究到底，若有違法違紀情形，應立即查處，絕不徇私護短。

另外，黃明昭也親自前往各警察機關召開精進警察風紀作為座談會，重申風紀是警察機關的命脈，各警察機關應持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為。（編輯：張銘坤）1120101

#內政部警政署
#黃明昭
#台南市警察局
黃明昭
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