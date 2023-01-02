涉貪纏訟多年改判無罪 前職訓局科長再審仍遭懲戒

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（中央社記者林長順台北2日電）前勞委會職訓局梁姓科長被控於84年間涉及貪污罪遭訴，纏訟多年後，今年改判無罪確定。懲戒部分，梁男原本被判撤職確定，刑事獲判無罪後提起再審，懲戒法院改判休職2年。

梁男原為行政院勞工委員會職業訓練局科長，他於民國83年結識從事外勞仲介的沈姓業者，2人被控於84年間，利用梁男可向職訓局承辦人請託關切處理進度、配額等機會，由沈姓業者出面向其他仲介業者、廠商收取「趕件費用」、「增加名額費」等不法財物。

台北地方法院一審依圖利罪判梁男8年6月徒刑，沈姓業者5年6月徒刑。案件上訴後，最高法院九度發回更審，台灣高等法院更九審改判2人無罪，梁男另被控圖利未遂罪部分，因90年修法後刪除，諭知免訴。最高法院今年8月間駁回上訴確定。

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行政院勞工委員會（已改制勞動部）在案發後將梁男移送懲戒，公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）判決梁男撤職並停止任用2年。梁男於今年刑事部分獲判無罪確定後，提起再審之訴。

懲戒法院審理後認為，梁男的行為雖然不構成犯罪，但仍構成不當接觸的違法責任，嚴重破壞政府機關公信力，讓民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，有懲戒必要，判決梁男休職2年。（編輯：李亨山）1120102