行政執行署拍賣進帳8790萬元 汪傳浦妻房產成交

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（中央社記者蕭博文台北3日電）行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，共進帳8790萬餘元；其中士林分署以2442萬餘元賣出已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞名下士林區房產，為本次拍賣金額最高。

法務部行政執行署新聞稿指出，各分署今天同步舉辦拍賣會，不動產拍定金額總計7263萬餘元；動產拍定金額共1527萬餘元，最受矚目者為新竹分署拍賣紅富海集團吸金案被告的黃金、玉石戒指、黃金餐具，總計43件以968萬餘元拍定。

士林分署則發布新聞稿表示，葉秀貞房產位於台北市士林區至善路二段，她擁有1/2產權，另1/2產權為汪傳浦所有，因欠稅已遭拍賣；葉秀貞持分歷經多次拍賣，今天由汪傳浦持分買家出手，以總價2442萬餘元得標，使別墅產權合而為一。

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台北分署新聞稿則提到，一名珠寶商滯欠10萬餘元健保費，拿出南洋珠紅寶石、翠玉圓珠及天然丹泉石等3條項鍊供拍賣；其中南洋珠紅寶石項鍊今天以18萬元拍定，因價金已足夠清償健保費，拍賣官當場宣布另2條項鍊停止拍賣。

台北分署表示，今天除順利拍賣南洋珠紅寶石項鍊，另拍定藍寶石戒指1枚及土地4筆，並售出口罩手套組45組，及手工波蘭陶63件，整場拍賣會合計賣得價金1175萬餘元，成果亮眼。（編輯：謝雅竹）1120103