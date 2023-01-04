婦人思念已故兒子想不開 警方及時防止憾事

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新竹市一名婦人思念已故兒子，日前和家人的言語中透露想不開念頭，警方獲報展開協尋，最終在某漁港停車場找到坐在車內哭泣的婦人，立刻通知家屬，並在場安撫情緒及正向鼓勵關懷，及時防止憾事發生。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月4日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市年約60歲婦人思念已故兒子，日前和家人的言語中透露想不開念頭，警方獲報展開協尋，最終在某漁港停車場找到坐在車內哭泣的婦人，及時防止憾事發生。

新竹市警察局第一分局今天發新聞稿表示，元旦當天下午接獲潘姓女子報案，指她的母親在中午時駕車離家後遲遲未歸，潘女透過通訊軟體LINE詢問得知潘母言談中有想不開念頭。

警方表示，潘女得知後心急如焚，報警求助，經員警了解潘女在與母親用手機交談時，有聽到很明顯的「風聲」，因此研判潘母的位置可能在台61線西濱快速公路沿線，立即展開協尋，最終員警在某漁港停車場找尋到坐在車內哭泣的潘母，並立刻通知家屬到場。

警方表示，經深入瞭解，潘母因過於思念已故兒子，難以走出喪子之痛，員警協同家屬在場給予安撫情緒及正向鼓勵關懷，等到潘母心情較為平復後，由家屬陪同返家，成功阻止憾事發生。（編輯：方沛清）1120104

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