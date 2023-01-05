北市111年公車站遭違停逾4萬件 警春節加強取締

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市警方今天表示，北市去年取締違停公車停靠站件數共計4萬3184件，以市民大道1段最多；因應年貨採買人潮，年貨大街等處即日將加強取締違停在公車停靠站的車輛。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，春節年假將屆，民眾採買年貨將造成商圈等處出現購物人潮，而鄰近年貨大街、各大商圈、大賣場的公車班次也將增加，若民眾把車輛違停在公車停靠站，不僅影響乘客上下車安全，也讓公車無法進入站區，提高用路環境危險性。

警方表示，即日起加強取締違停在公車停靠站的車輛，經統計北市去年取締違規停放在公車停靠站件數共4萬3184件，取締件數排名依序為市民大道1段、北安路、民權東路6段、內湖路1段、金龍路、林森北路、南港路1段、中山北路7段、成功路4段、東湖路。

警方指出，將針對轄區公車停靠站、民眾檢舉及常違規停車熱點列為取締重點，嚴重影響交通安全的違停車輛也會執行拖吊、移置。

依道路交通管理處罰條例規定，公車停靠站10公尺內禁止停車，違規者機車可處新台幣900元至1200元罰鍰、汽車一律處1200元罰鍰。

警方表示，駕駛人若貪圖一時方便把車輛違停在公車停靠站旁，除阻礙公車停靠，造成乘客上下車的危險與不便，若衍生交通事故，可能需負擔肇事責任，呼籲務必遵守交通規則，共同維護道路交通及停車秩序。（編輯：戴光育）1120105