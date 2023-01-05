男子安排出國賣腎軟禁被害人 檢起訴買賣人口未遂

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（中央社記者蕭博文台北5日電）王姓男子涉嫌慫恿陳姓男子出國賣腎，宣稱可獲200萬至300萬元不等報酬，並將陳男軟禁在台中市一處旅館。陳男最後經友人營救脫困，士檢日前依買賣人口未遂等罪嫌起訴王男。

士林地方檢察署起訴書指出，王姓男子經通訊軟體Telegram與買賣人口及詐欺集團成員「西南將」、「元」等人聯繫，由王男負責招募欲出國賣腎的民眾，並處理體檢等資料。

110年9月間，王姓男子向陳姓被害人表示可出國賣腎，賺取新台幣200萬至300萬元不等報酬；由於陳男有債務壓力及開設公司的想法，當天即答應。

王姓男子隨即與「西南將」等人聯繫出國時間，並請陳姓被害人提供健保卡、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打證明等資料。

同年12月2日，王男帶陳男到銀行辦理銀行帳戶，佯稱作為收受賣腎款項之用，卻將帳戶給「元」作為詐欺工具。王男再以出國前集中管理為由，將陳男帶往台中市逢甲夜市交給「元」。

「元」及其手下將陳姓被害人軟禁在一處旅館，僅提供食宿，要求陳男不得離開；同年12月12日，尋找陳男多時的陳男友人循線在旅館外撞見陳男正遭人帶離以轉離藏匿處所，隨即上前營救，協助陳男脫困。

另一方面，王姓男子與Telegram暱稱為「LOVE」等詐欺集團成員合作，以每個銀行帳戶3萬元至5萬元不等代價收購人頭帳戶。

檢察官認為，王姓男子涉犯買賣人口未遂、洗錢等罪嫌，日前予以起訴。（編輯：張銘坤）1120105