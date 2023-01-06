台中火災5死 屋主遭檢聲押及令入醫療處所安置

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區透天住宅今天火警，屋內三代同堂5人送醫傷重不治，66歲陳姓屋主自稱點火驅趕蛇，檢方偵辦後今天依放火等罪向法院聲請羈押，並建請令入醫療處所施以暫行安置。

台中地檢署今天深夜透過文字稿表示，陳男經檢察官複訊後，認定他涉犯刑法放火及殺人等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向台中地院聲請羈押。

檢方指出，陳男家屬雖指他精神狀況有異，但經檢察官調取就醫資料後，並未發現有相關診斷紀錄，但檢察官仍請法院審酌陳男的精神狀況，且有危害公共安全之虞，並有緊急必要，應依職權令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

台中市消防局今天凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，陳姓屋主自行逃生，消防人員於屋內救出5人，但送醫仍傷重不治。

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消防局指出，火警造成陳姓屋主的62歲林姓妻子、38歲大女兒陳女、32歲小兒子陳男、11歲的曹姓長孫與6個月大的曾姓外孫死亡，原先同住的屋主大兒子昨晚到嘉義送貨未歸、女婿在國外工作而逃過死劫。

66歲陳姓屋主在火警時自行逃生，他向到場搶救的警消人員表示，因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕，但事後警方詢問他現場狀況卻說法反覆，警詢後將他列為嫌疑人移送地檢署偵辦。（編輯：陳正健）1120106