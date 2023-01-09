男假買金飾真行搶 警民合作10分鐘逮人

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吳姓男子8日到南投縣竹山鎮一家銀樓搶走市價新台幣47萬元金項鍊、金戒指，業者、熱心客人見狀大喊「搶劫」並趕緊追出去，吳男情急下跳進一處大排水溝躲藏，到場的員警也跳入排水溝，順利逮捕摔傷的吳男送醫，9日移送法辦。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）吳姓男子昨天到竹山鎮一家銀樓假裝買金飾，搶走市價新台幣47萬元金項鍊、金戒指，業者與熱心民眾一路追，加上警方圍捕，吳男情急跳下大排水溝受傷，警民合作10分鐘逮到人。

19歲吳姓男子疑因缺錢花用，昨天晚間從外縣市來到南投縣竹山鎮一家銀樓假裝購買金飾，趁業者不注意，突然一手搶奪金飾往外狂奔，業者、熱心客人見狀大喊「搶劫」並趕緊追出去，吳男奔跑800、900公尺後跳進一處大排水溝躲藏，趕到現場的員警也跳入排水溝，順利逮捕摔傷的吳男送醫，今天移送法辦。

根據店內監視器畫面，戴口罩的吳男挑選金飾時動作慌張，一旁顧客也感覺異狀，不時轉頭看吳男，業者也緊盯擺在玻璃展示櫃上供挑選的金飾，但吳男將金飾拿在手上假意挑選時，竟當場拿著金飾奪門而出，業者伸手想抓回卻來不及，一群人趕緊追出。

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銀樓人員接受媒體聯訪表示，犯嫌當時進入後表達想看看金項鍊、金戒指，但他拿給犯嫌挑選時，看見犯嫌手發抖，他覺得「這個人怪怪的」，其他店員暗示「收起來」，想不到此時犯嫌就一手抓起金飾往外跑，他一路追到街仔尾溪堤岸，犯嫌見警方圍捕便跳下躲藏。

南投縣警察局竹山分局今天表示，吳男行搶2條金項鍊、2只金戒指，總重7台兩，員警9分鐘趕到加入圍捕，吳男跳下街仔尾溪造成腳部受傷，無法行走，逮捕、救出後昨晚送醫檢傷確認無大礙，今天詢問後依搶奪罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120109