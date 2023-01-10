嘉縣8旬夫婦機車雙載看診發生車禍 雙雙不治

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義縣84歲蔡姓老翁昨天騎機車載著82歲妻子從醫院看診後返家，不料，快到住處卻與貨車發生事故，老夫婦雙雙不治，檢警今天相驗，致命傷分別為頭部重創、頸椎斷裂。

嘉義地檢署表示，檢察官上午會同法醫前往相驗，蔡姓老翁為頭部外傷併雙側氣血胸，老翁妻子82歲林姓老婦人為頸椎斷裂，死亡方式主要是車禍意外。貨車駕駛吳姓男子被依涉及過失致死罪嫌移送，訊後請回。

吳男供稱，駕駛貨車昨天行經現場時，因蔡姓老翁騎機車突然從台61線西濱快速道路的平面路段涵洞竄出，根本來不及反應，才會發生追撞。

嘉義縣消防局昨天上午11時38分據報，指東石鄉三家村台61線與嘉3線路口發生貨車與雙載機車的車禍，救護車趕抵時，蔡姓老翁夫婦均呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後，仍宣告不治。

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檢警初步調查，貨車駕駛吳男酒測值為0.14毫克，開車前疑有飲用提神的藥酒，並沒有達到0.15毫克行政裁罰標準，也未涉及刑事公共危險罪嫌的0.25毫克；檢視貨車行車紀錄器，蔡姓老翁騎機車疑似有闖紅燈情況，不過，雙方肇事責任最後須由檢方釐清確認。

警方指出，8旬的蔡姓老夫婦子女均在外地工作，兩人住在鄉下的老家互相依靠並作伴，老夫婦昨天上午一起前往醫院看診，看完診已近中午，兩人趕著返家準備一起吃中餐，不料，快到家時，卻與貨車發生事故，雙雙不治。（編輯：陳清芳）1120110