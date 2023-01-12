女子曾販毒給藝人遭通緝 重操舊業警逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北12日電）41歲黃姓女毒販曾涉嫌販賣毒品給多名知名藝人，被稱為毒后小妖，台北市警方掌握線索發現，黃女近期重返毒品圈，先循線逮捕下線到案，再緝獲黃女等5人。警詢後依法送辦。

台北市警察局中正二分局今天召開破案記者會，偵查隊長陳俊誠說，近期查獲多起販毒案，發現毒販把毒品藏匿在一般包裹內，並採店到店方式寄送貨物，經查發現提供毒品的為黃姓女子涉重嫌，布線查緝。

警方查出，黃姓女子曾在2006年間疑涉嫌販賣毒品給多名知名藝人並遭逮捕，但因外表艷麗，當時被稱為毒后小妖，事後因毒品案遭法院檢方通緝，只能選擇到處躲藏。

警方查獲藏匿在包裹內的毒品案後，向上溯源發現，黃姓女子是主要供貨源頭，黃女還向下游毒蟲供稱，因熟悉監控手機技術，只要把相關程式灌入下游毒蟲的手機，就可監控是否曾向其他毒販買毒，藉此控制下線。

警方表示，黃姓女子為規避追緝，遭通緝後一直居無定所，但發現出沒於墾丁或宜蘭等處民宿，研判曾在當地販毒。

北市警方掌握黃姓女子近期出現在桃園地區，派幹員跟車後，循線逮人，在車內搜出10多包海洛因等毒品及吸食器，後續分批逮捕黃女的下游到案。警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把黃女等5人移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1120112