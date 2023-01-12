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因應春節 北市消辦防災演練模擬電動車起火

2023/1/12 13:46（1/12 15:21 更新）
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台北市消防局12日在台北表演藝術中心舉辦防火演練，模擬地下一樓的電動車起火，消防人員搶救情形。圖為火災模擬現場。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月12日
台北市消防局12日在台北表演藝術中心舉辦防火演練，模擬地下一樓的電動車起火，消防人員搶救情形。圖為火災模擬現場。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月12日
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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市消防局今天表示，為強化春節期間大型場館及人潮聚集場所的火災搶救作為，在台北表演藝術中心舉辦防災演練，包含模擬電動車火災搶救等，盼春節期間確保市民安全。

北市消防局發布新聞資料指出，春節連假長達10天，預期前往北市觀光景點及商圈人潮可能眾多，因此上午在北藝中心舉辦防災防火演練，模擬北藝中心的地下1樓有電動車起火燃燒狀況。

消防局表示，模擬狀況為電動車無故起火，導致濃煙及火勢迅速擴散整棟場館，且因在北藝中心的外圍逛街民眾及人潮眾多，導致爭相逃生或需要疏散救援。

演習項目包含通報滅火疏散、電動車火災搶救、破壞作業、大量傷病患事件處置、繩索斜降及高空作業車升梯救助、消防水線射水滅火、指揮幕僚作業及器材人員管制等火災搶救作業。

消防局指出，這次演習共動員130人、北藝中心150人、新光醫院2人共282人，各式救災救護車輛12輛，期望透過演習，讓北藝中心各部門人員熟悉自身消防安全管理及設備維護使用操作。

消防局呼籲，各類型場所平時應多些防災防火演練及準備，若真的不幸發生災害時，才能減少傷亡及損失，且可維護公共安全，並保障民眾生命及財產。（編輯：李亨山）1120112

台北市消防局12日在台北表演藝術中心舉辦防火演練，模擬地下一樓的電動車起火，導致濃煙及火勢迅速擴散整棟場館。圖為火災模擬現場。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月12日
台北市消防局12日在台北表演藝術中心舉辦防火演練，模擬地下一樓的電動車起火，導致濃煙及火勢迅速擴散整棟場館。圖為火災模擬現場。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月12日
#台北市消防局
#北藝中心
#電動車起火
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