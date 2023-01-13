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出嫁女兒不能擔任派下員牴觸憲法 內政部將檢討

2023/1/13 18:55
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（中央社記者賴于榛台北13日電）祭祀公業條例規定，條例施行前已出嫁女兒無法成為祭祀公業派下員，憲法法庭今天做出判決，指條例部分牴觸憲法保障性別平等意旨；內政部表示，將依憲法法庭判決意旨，通盤檢討，維護性別平權。

依祭祀公業條例規定，條例施行前已出嫁女兒無法成為祭祀公業派下員，憲法法庭今天做出112年憲判字第1號判決，祭祀公業條例第4條第1項後段及第2項牴觸憲法保障性別平等意旨。

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內政部晚間透過新聞稿表示，將依憲法法庭判決意旨，通盤檢討修正「祭祀公業條例」，以維護性別平權，並符合憲法人權價值。

祭祀公業第4條第1項為，條例施行前已存在的祭祀公業，其派下員依規約定之。無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）；第2項為，派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派下員。（編輯：林克倫）1120113

#內政部
#祭祀公業條例
#憲法法庭
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