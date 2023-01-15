不滿立槳玩家闖栽培漁業區爆衝突 巡守隊員判有罪

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（中央社記者林長順台北15日電）東澳栽培漁業區嚴姓、李姓巡守隊員，不滿劉姓男子等8名立槳遊客闖入東奧海域遊憩，雙方爆發衝突。劉男等人提告嚴、李強制等罪。高院判2巡守員拘役15天得易科罰金確定。

判決指出，嚴姓、李姓男子接受宜蘭縣政府委託，執行海域保育區巡護任務，2人於民國110年8月15日上午駕駛船隻航行在宜蘭縣蘇澳鎮東澳海域處，發現劉男等8名立槳（SUP板）遊客於該處海域從事水域遊憩活動。

嚴男、李男認為8人影響生態環境及漁船航道安全，隨即駕駛船隻靠近，要請8人前往海巡署說明，但8人不願配合，船長嚴男要求船員李男將船隻駛於該批遊客後方，雙方發生口角糾紛及衝突。

判決表示，劉男的立槳板頭被船隻撞擊而翻板落海，李男當時伸手要拉劉男上船，但劉男閃躲，李男要求對方交出裝有身分證、手機的防水包，甚至報車號，都遭拒絕。李男企圖用繩子勾立槳板、把人拉去海巡署，因沒勾成，過程中一度飆罵劉男等人。

劉男及另外4名立槳遊客事發後到海巡署北部分署第一岸巡隊提告，宜蘭地檢署依強制未遂、公然侮辱等罪嫌起訴嚴男、李男。

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嚴男、李男在法院審理時辯稱，劉男等人乘坐立槳板進入宜蘭縣政府公告為保育區內的愛情鎖海灘（秘境）前，跳下立槳板，踩踏水底生物，再連人及立槳板登上海灘，損及該區域的水底生物，他們是基於職責要求劉男等人到海巡署說明，並無強制未遂犯意。

宜蘭地方法院認為，案發時立槳遊客應僅站在岸邊拿著自己的立槳準備離開，並未有潛入水下遊玩，或有故意踩踏到水底生物的行為，嚴男、李男所為是以暴力介入、自行執行公權力，各判刑拘役15天，得易科罰金。台灣高等法院駁回上訴確定。（編輯：李亨山）1120115