瑞芳鐵工廠火警 5人預防性送醫

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新北市瑞芳區𫙮魚坑路一處家庭式鐵工廠16日中午發生火警，消防人員到場救援，共救出7人，所幸均意識清楚，其中2名大人和3名小孩預防性送醫，起火原因有待後續調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月16日

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（中央社記者王朝鈺新北16日電）新北市瑞芳區一處家庭式鐵工廠今天中午發生火警，消防出動雲梯車從頂樓救出6人，另引導1名住戶下樓，其中2名大人和3名小孩預防性送醫，所幸均意識清楚。

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消防抵達後，確認火災現場為5層樓建物，1樓起火戶是家庭式鐵工廠已竄出火煙，2樓至5樓為住宅，消防除立即布設水線灌救外，同步升起雲梯車救出頂樓的3名大人和3名小孩，另引導4樓1名男子下樓，所幸7人均意識清楚，其中2名大人和3名小孩預防性送往基隆長庚醫院觀察。

警消指出，火勢在中午12時22分撲滅，燃燒面約20平方公尺，火場外有5輛機車和1輛自小客車被大火燒毀，至於起火原因，有待消防局進一步調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1120116