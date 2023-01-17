半夜開趴影響住戶安寧 新北警破獲社區毒品分裝場

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有民眾報案指新北市中和區某社區住戶疑似吸毒、販毒，且半夜還開趴。警方循線調查並搜索，在27歲楊姓嫌犯家中起獲1050包毒品咖啡包等贓證物，全案移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）民眾報案指新北中和某社區住戶疑吸毒、販毒，且半夜還開趴，影響住戶安寧。警方循線調查並搜索，在楊嫌家起獲1050包毒品咖啡包，現場有如毒品分裝場，全案移送檢方偵辦。

警方調查，27歲楊嫌不僅在社區住家分裝梅片、毒品咖啡包，也經常在深夜時找朋友到家開趴，嚴重影響社區住戶安寧。

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新北市政府警察局刑事警察大隊與中和警分局持票搜索，除逮捕楊嫌，也查扣毛重228公克的第3級毒品苯二氮，1050包第2、3級毒品混和型咖啡包，與新台幣40萬元等證物，警詢後將楊嫌移送新北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

新北警呼籲，如果發現社區住戶出入複雜、門窗故意遮蔽、飄散不明臭味或深夜聚眾等，請撥打110或市民專線1999通報警方或市府單位，新北警也持續落實警政署推動「清源2.0」，強化警民合作，共同發掘潛藏在社區住宅或辦公大樓內的犯罪，守護社區家園治安。（編輯：張銘坤）1120117