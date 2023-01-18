法務部邀新光鋼鐵籌197萬元 助弱勢對象過年

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法務部18日舉行媒體茶敘，邀請新光鋼鐵董事長粟明德（中）及更生人、馨生人代表到場，法務部長蔡清祥（右2）會中表彰粟明德善心義舉，馨生人也感謝他的協助，並對法務部所屬單位長期陪伴表達謝意。中央社記者劉世怡攝 112年1月18日

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（中央社記者劉世怡台北18日電）法務部長蔡清祥今天表示，邀請新光鋼鐵董事長粟明德做公益，提供更生人、馨生人等弱勢對象共987人的春節慰問金共計新台幣197萬4000元，助其能夠及早準備過年。

法務部今天下午媒體茶敘，邀請粟明德及更生人代表及馨生人代表到場，表彰粟明德善心義舉，其中更生人陳大哥提及自己以前混黑社會而入監服刑，出監後洗心革面，現在擔任萬華古蹟導覽員，馨生人則感謝粟明德的協助，並對法務部所屬單位長期的陪伴表達謝意。

蔡清祥指出，寒冬凜凜中農曆年節將近，當家家戶戶準備團圓過節時，部分弱勢的執行義務人、更生人、馨生人、受保護管束人等，仍須為了下一餐而擔憂。

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蔡清祥表示，日前主動邀請時常關懷弱勢並長期發放清寒學子獎助學金的粟明德一起做公益，提供春節慰問金，並由行政執行署、財團法人台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會、中華民國榮譽觀護人協進會聯合會等機關予以發送。粟明德參與各項慈善活動，至今已捐出1.5億元。

蔡清祥提及，他在20幾年前擔任士林地檢署檢察長時，結識時任犯保協會理事的栗明德，兩人長期關注被害人處境，至今仍有聯繫，日前栗明德捐款給勵志中學，幫助學生更換設備，蔡清祥再向他詢問是否願意在春節前，捐款協助犯罪被害人、更生人、受執行義務人、受保護管束過好年，當場獲得應允。（編輯：張銘坤）1120118