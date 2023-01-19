新店人倫悲劇 男持啞鈴弒父

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新北市新店18日發生殺人案，一名男子稱父親是撒旦，涉嫌拿啞鈴重擊7旬父親後腦，將其殺害，死者妻子返家見滿地鮮血後報警，警方在現場也查扣啞鈴。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年1月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）新北市新店昨天發生殺人案，一名男子稱父親是撒旦，涉嫌拿啞鈴重擊7旬父親後腦，死者妻子返家見滿地鮮血後報警，警方發現死者頭部血跡，經追問男子才坦承犯案，全案依殺人罪偵辦。

新北市政府警察局新店分局昨天晚間8時30分許接獲女子報案，指家中有人死亡，警員到場發現一名7旬男子倒地不起，已無呼吸心跳。

死者妻子向警方表示，兒子昨天晚間7時發現死者倒在地上，馬上打給她，她到家後隨即報案。

警方調查，因死者倒臥在地，且後腦勺有傷勢，察覺案情不單純，經追問死者的兒子，他才向警方坦承拿啞鈴重擊父親後腦，將其殺害，現場也查扣啞鈴，全案警詢後將依殺人罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，並進一步釐清相關案情。（編輯：張芷瑄）1120119