騙2人出國摘取器官未遂 手遊老闆等9人遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北19日電）經營手機遊戲公司的陳姓男子涉嫌以高薪工作誘騙1男1女出國，實則賣給泰國器官買家，所幸2人脫困。士檢日前偵結，依人口販運防制法的摘取器官未遂罪嫌起訴陳男等9人。

士林地方檢察署起訴書指出，陳男經由胡姓國中同學介紹，得知可經由簡姓男子管道介紹他人出國摘取器官以賺取報酬，3人共謀營利，向1名女子謊稱可安排出國擔任高薪秘書，讓女子陷於錯誤而允諾。

民國111年6月間，袁姓男子安排被害女子健康檢查，將資料交給張姓、蘇姓男子等人以利與泰國器官買家接洽，最終談妥將女子送往泰國，即可取得新台幣170萬元報酬。

被害女子去年6月18日自桃園國際機場搭機前往泰國，之後輾轉被送到緬甸KK園區；女子驚覺遭販售至國外，向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救。

女子母親接獲通知後聯繫袁姓男子，支付折合新台幣約100萬元的泰達幣給自稱女兒老闆之人，女兒才獲釋回台。

陳姓男子、袁姓男子將女子送出境後，並未收到報酬，因此以出國領取地下拳賽獎金為由，誘騙另名男子出國；被害男子去年8月9日出境前往泰國，抵達泰國後察覺有異，自行搭機返台。

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起訴書指出，陳男、胡男、袁男及負責聯繫買家、接送等工作的集團成員共9人誘騙被害人出國，並將出境結果告知泰國買家，而被害人受騙獨自前往泰國，舉目無親、環境陌生、語言不通，已處於難以求援的脆弱處境，顯已置於遭摘除器官的風險。

檢察官認為，陳姓男子等9人涉犯人口販運防制法摘取器官未遂罪嫌，本案被害人因個人警覺性高而倖免於難，請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1120119