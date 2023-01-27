花蓮2少女搭車返校失聯 鐵警調沿線監視器尋人

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花蓮2名年約14歲少女25日搭火車返校後即失聯，家長著急報案，鐵警調閱監視器，發現2人提前下車並改買反方向列車，還變裝搭計程車，警方以車追人，隔天在花蓮市區找到2人，並通知家屬帶回。（鐵路警察局花蓮分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月27日

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮2名年約14歲少女25日搭火車返校後即失聯，家長著急報案，鐵警調閱監視器，發現2人提前下車並改買反方向列車，還變裝搭計程車，警方以車追人，隔天在花蓮市區找到。

鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶今天接受媒體聯訪指出，2名少女是玉里鎮人，是台北某國中壘球校隊學姊學妹，原訂25日北返訓練，因遲遲未歸，家長接獲學校通知才知道2人失聯，家長擔心2少女遭不法侵害或引誘，向警方報案協尋。

陳家慶指出，經過濾監視器畫面，發現2人中途在宜蘭礁溪站下車，還變裝出站，逗留20分鐘後回到車站，改買礁溪往花蓮站的車票，眼尖員警透過背包認出2人。

鐵警發現，2名少女在礁溪站上車後，又提前在蘇澳新站下車，轉搭計程車繼續往南，以車追人，並與計程車駕駛取得聯繫，由行車記錄器獲知2人目的地，終於找到2名失聯少女，並通知家屬帶回。

2名少女向警方表示，因課業及球隊訓練壓力大，為了逃避才會不告而別，因不知道要去哪，還是回到花蓮親戚家中躲藏。

鐵路警察局呼籲，民眾若遇到親友乘車走失需協助，可撥打110報案電話或至車站派出所報案，讓處理人員能盡快掌握情況，互相通報聯繫尋人。（編輯：郭諭儒）1120127