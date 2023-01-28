台中透天厝起火 1人送醫不治

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台中市豐原區一棟透天厝28日清晨發生火警，台中市消防局獲報有民眾受困火場立刻派人車前往，隨即布水線搶救。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市豐原區一棟透天厝今天清晨發生火警，台中市消防局獲報有民眾受困火場前往搶救，1名女子被救出時已失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治，另1名男子送醫無大礙。

台中市消防局指出，清晨4時多據報豐原區三豐路二段一棟透天厝發生火警，到場後發現是4層樓RC民宅，已從屋內發出陣陣火煙，隨即布水線搶救，並救出受困火場的1男1女。

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消防局從火場內救出黃姓男子（56歲）及蔡姓女子（76歲），其中黃男救出時左大腿燒燙傷、意識清楚；而蔡女被救出時已失去生命跡象，2人都被送往衛生福利部豐原醫院救治。至於起火原因，仍待火調人員進一步鑑定釐清。

豐原醫院表示，蔡姓女子到院後經急救半小時仍宣告不治，而黃姓男子則左大腿及左臀燒傷，燒傷面積約1至3%，經傷口換藥後，醫師認為不需住院，而由家屬辦理出院。（編輯：黃世雅）1120128