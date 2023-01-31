前南投縣議員曾振炎涉買票 一審判2年6月

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前南投縣議員曾振炎2022年競選連任期間涉透過樁腳買票，曾振炎坦承行賄犯行，檢方起訴，南投地方法院31日一審判曾振炎有期徒刑2年6月，褫奪公權5年。圖為曾振炎2023年1月10日以縣議員身分出席南投燈會記者會。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年1月31日

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）前南投縣議員曾振炎去年競選連任期間涉透過樁腳買票，曾振炎坦承行賄犯行，檢方起訴，南投地方法院今天一審判曾振炎有期徒刑2年6月，褫奪公權5年。全案可上訴，尚未確定。

曾振炎當選第20屆南投縣議員，但競選連任期間即被查獲涉嫌透過樁腳買票，南投地方檢察署訊後聲請羈押，法院去年11月15日裁定新台幣25萬元交保並限制住居，全案去年12月偵結，依涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴曾振炎及樁腳，另提起當選無效之訴。

南投地方法院透過新聞稿表示，曾振炎去年10月下旬某天交給許姓友人5萬元幫忙買票，許姓友人再透過劉姓、林姓民眾以1票500元為曾振炎買票，交付賄賂對象共8戶，另曾振炎也自行以每票500元向吳姓選民及同住家人買票，曾振炎於偵查、審理坦承所有犯行。

法院表示，曾振炎偵查中自白全部犯行，符合選罷法減輕其刑規定，依規定對曾振炎減輕其刑，但曾振炎是議員卻行賄圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票公正、公平與純潔，犯後雖坦承犯行，然而曾振炎主導犯案，審酌後判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，賄款沒收。

曾振炎今天未到庭聽判，媒體電話聯訪曾振炎對於刑期看法，曾振炎表示不清楚刑期，反追問媒體「有沒有緩刑」，當得知未獲緩刑，隨即掛斷電話，媒體再多次撥號，電話有通但未接；曾振炎事後透過友人表示，收到判決書與律師研議後將上訴。

曾振炎在法院宣判前，19日前往南投縣議會辦理辭職手續，他當時接受媒體聯訪表示，辭職主要是為不浪費司法資源，不要造成檢察官、法官、議會、親朋好友困擾，未來雖不是縣議員，仍會當志工繼續服務社會。

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曾振炎涉犯選罷法今天遭判刑，另有關當選無效之訴，南投地檢署今天表示仍會持續訴訟直到有結果；南投縣議會表示，縣（市）議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上或同一選區缺額達1/2以上才應補選，另曾振炎司法案件定讞前不會辦理遞補作業。

曾振炎先前擔任議員期間，也涉嫌以人頭掛名公費助理，詐領助理費199萬多元，2019年5月遭南投地方法院依違反貪污治罪條例等判刑3年6月，沒收犯罪所得，褫奪公權3年，經上訴，審理持續進行。（編輯：郭諭儒）1120131