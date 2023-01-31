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屏東車城福安宮參拜意外 男童左腳掌遭輾送醫

2023/1/31 18:05（1/31 18:16 更新）
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一名年約70歲的爺爺31日開車載著11歲孫子及家人到屏東車城福安宮拜拜，準備停車時誤以為孫子還在車上而繼續行駛，卻不慎輾過男童左腳，消防獲報到場緊急協助處置後將男童送醫。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月31日
一名年約70歲的爺爺31日開車載著11歲孫子及家人到屏東車城福安宮拜拜，準備停車時誤以為孫子還在車上而繼續行駛，卻不慎輾過男童左腳，消防獲報到場緊急協助處置後將男童送醫。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月31日
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）一名11歲男童今天跟著家人到屏東車城福安宮參拜，未料竟遭自家車輛不慎輾傷左腳掌至變形，經緊急包紮固定，送醫救治。

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屏東縣警察局恆春分局警方告訴中央社記者，今天下午年約70歲的爺爺開車載著11歲孫子及家人前往車城福安宮拜拜，抵達停車場準備停車時，誤以為孫子還在車上，因此繼續行駛，最後卻不慎輾過男童左腳，家屬趕緊撥打119求救。

屏東消防局車城分隊小隊長張恁鋕接受媒體訪問指出，下午2時54分接獲救護，地點在車城福安宮後方停車場，抵達現場發現患者坐在地上，左腳疑似被車子輾過，評估患者傷勢給予包紮止血固定，送往恆春旅遊醫院救治。（編輯：謝雅竹）1120131

#福安宮
#張恁鋕
#屏東縣警察局恆春分局
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