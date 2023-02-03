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走失15年老婦呆站路口 熱心女警助返家

2023/2/3 11:11
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（中央社記者劉建邦台北3日電）83歲江姓老婦搬入安養院後離院走失，家人報警，台北市大同警分局員警王琪淩巡邏時，發現江婦呆滯在路口，上前關心發現是失蹤人口，把人帶回，讓走失15年的江女順利返家。

台北市警察局大同分局今天發布新聞資料指出，寧夏路派出所員警王琪淩日前執行勤區訪查勤務，在昌吉街附近發現1名神情呆滯的老婦站在路口，特別前往詢問老婦是否需要協助，經核對身分發現，老婦是通報失蹤人口。

警方表示，51歲孫姓女子多年前曾報案，稱母親2008年搬入安養院，入住後自行出院並消失找不到人，因擔心母親狀況，通報警方協尋，所幸員警最終在街頭發現江姓老婦身影。

警方經初步檢視江姓老婦身體狀況，除行動較不便，並疑有失智情形，後續協助撤銷協尋資料，並以警車把人護送返回北市民族西路附近的住處。

警方說，長輩出門時，應有家中親友在旁為佳，盡量避免單獨外出，家人可自行製作掛牌或手環，填寫緊急聯絡資訊，若遇熱心民眾或員警就能第一時間聯繫家屬，避免發生憾事。（編輯：黃世雅）1120203

#王琪淩
#昌吉街
#台北市大同警分局
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