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苗栗台6線轎車自撞山壁側翻 駕駛身亡驗出酒駕

2023/2/3 15:07（2/3 15:26 更新）
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苗栗縣公館鄉台6線3日發生死亡車禍，一輛自小客車疑自撞山壁後側翻，駕駛一度受困，由救護人員協助脫困送醫搶救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月3日
苗栗縣公館鄉台6線3日發生死亡車禍，一輛自小客車疑自撞山壁後側翻，駕駛一度受困，由救護人員協助脫困送醫搶救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣公館鄉台6線今天發生死亡車禍，1輛自小客車疑似自撞山壁後側翻，駕駛一度受困，經搶救送醫不治，警方事後根據抽血換算呼氣酒測值約1.16MG/L，確切事故原因調查中。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中指出，公館分駐所上午7時35分許接獲報案，公館鄉台6線往大湖方向在福基路段發生自小客車自撞山壁事故，經派員前往發現1輛自小客車疑似先擦撞山壁後側翻在車道上，駕駛受困車內，由救護人員協助脫困後送醫救治。

警方初步調查，駕駛為公館鄉湯姓男子（37歲），沿台6線東往西行駛，行經25.3公里處時不明原因自撞山壁後翻覆，男子經送往苗栗大千醫院搶救後仍宣告不治。

警方表示，該路段並無監視器，暫時不清楚撞擊經過，不過，湯男經抽血鑑驗換算呼氣酒測值達1.16MG/L，詳細肇事原因待後續調查釐清。（編輯：方沛清）1120203

#張中
#公館鄉台6線
#苗栗縣警察局苗栗分局
張中
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