機捷5天收3封恐嚇信 警加強巡邏及檢測
2023/2/4 17:57（2/4 18:11 更新）
桃園大眾捷運公司近日接連收到恐嚇信，短短5天內就有3封。捷運警察隊4日表示，桃園市警局在案發後立即指示刑警大隊全力偵查；為防範案件發生，也責由保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心警力支援捷運警察隊，進行為期10天的強力巡邏。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日
（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園大眾捷運股份有限公司5天內接獲3封恐嚇信，桃園市政府警察局長吳坤旭已指示刑事警察大隊全力偵查，並調派警力支援捷運警察隊10天強力巡邏及檢測。
機捷2月3日接到恐嚇訊息，有人不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團將訪台，揚言要在機捷台北車站放炸彈。
相關人士說，機捷的旅客服務信箱從1月30日到2月3日收到3封恐嚇郵件，1月30日及2月1日收到同一署名者向機捷勒索新台幣百萬元，否則要放炸彈，而根據警方調查，2月3日恐嚇信署名與前兩封不同。
捷運警察隊長謝金龍今天接受媒體聯訪表示，為防範案件發生，保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心警力支援捷警，日後視狀況調整勤務，維護機捷全線運載安全。
謝金龍說，目前規劃由捷警搭配專業警力，綿密巡邏站體月台層、穿堂層和售票處；刑大科偵隊及鑑識中心人員用無線電波偵測器及金屬探測器，每日不同時段檢測機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物可疑處所，並盤查行跡可疑人士。
謝金龍表示，警方除加強編排巡邏及守望勤務，也呼籲民眾搭捷運時提高警覺，注意身旁人事物，如果發現任何異常，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，車站內可通報巡邏員警或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理。（編輯：李明宗）1120204
桃園大眾捷運公司近日接獲恐嚇信，短短的5天內就有3封，捷運警察隊4日指出，目前規劃由捷運警察隊員警搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處，確保民眾安全。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日
桃園大眾捷運公司近日多次接獲恐嚇信，捷運警察隊已加強巡邏維安，並表示刑大科偵隊及鑑識中心人員會以無線電波偵測器及金屬探測器，就機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物可疑處所，於每日不同時段進行檢測，加強守護民眾安全。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日
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