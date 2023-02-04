機捷5天收3封恐嚇信 警加強巡邏及檢測

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桃園大眾捷運公司近日接連收到恐嚇信，短短5天內就有3封。捷運警察隊4日表示，桃園市警局在案發後立即指示刑警大隊全力偵查；為防範案件發生，也責由保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心警力支援捷運警察隊，進行為期10天的強力巡邏。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園大眾捷運股份有限公司5天內接獲3封恐嚇信，桃園市政府警察局長吳坤旭已指示刑事警察大隊全力偵查，並調派警力支援捷運警察隊10天強力巡邏及檢測。

機捷2月3日接到恐嚇訊息，有人不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團將訪台，揚言要在機捷台北車站放炸彈。

相關人士說，機捷的旅客服務信箱從1月30日到2月3日收到3封恐嚇郵件，1月30日及2月1日收到同一署名者向機捷勒索新台幣百萬元，否則要放炸彈，而根據警方調查，2月3日恐嚇信署名與前兩封不同。

捷運警察隊長謝金龍今天接受媒體聯訪表示，為防範案件發生，保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心警力支援捷警，日後視狀況調整勤務，維護機捷全線運載安全。

謝金龍說，目前規劃由捷警搭配專業警力，綿密巡邏站體月台層、穿堂層和售票處；刑大科偵隊及鑑識中心人員用無線電波偵測器及金屬探測器，每日不同時段檢測機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物可疑處所，並盤查行跡可疑人士。

謝金龍表示，警方除加強編排巡邏及守望勤務，也呼籲民眾搭捷運時提高警覺，注意身旁人事物，如果發現任何異常，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，車站內可通報巡邏員警或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理。（編輯：李明宗）1120204

桃園大眾捷運公司近日接獲恐嚇信，短短的5天內就有3封，捷運警察隊4日指出，目前規劃由捷運警察隊員警搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處，確保民眾安全。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日