男子駕車拒攔查衝撞警車後翻覆 警開8槍逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣三義鄉63歲吳姓男子拒絕接受攔查，下午駕車連續衝撞警用機車及巡邏車後失控翻覆，過程中員警先後朝輪胎開8槍，並破窗逮捕吳男，包括吳男及3名員警都受傷掛彩。

相關人士表示，吳男昨天曾到三義1間小吃店滋擾店家，遭警方移送後以新台幣2萬元交保；今天又見他駕車到三義水美街，把車停在馬路中間跳舞，員警獲報後前往查看，卻發生衝突事件。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，三義分駐所下午2時30分許接獲報案稱，有男子在路中間跳舞，員警前往了解，到場發現為吳姓男子；吳男見警隨即駕車逃離。

警方表示，員警一路保持距離尾隨至三義鄉吳男住家前，未料吳男突然踩油門意圖衝撞員警及警用巡邏車，現場員警持槍朝吳男自小客車左後輪、左前輪分別射擊2槍，但吳男仍不願下車受檢，並倒車意圖衝撞員警後朝銅鑼方向逃逸。

吳嫌駕車至三義鄉八股路時，遭其他員警騎機車攔截，吳男又再次衝撞警用巡邏機車後失控翻覆；過程中，警方朝吳嫌自小客右後輪開4槍，隨即上前擊破車窗將他逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

相關人士指出，吳男有多次毒品前科，是地方頭痛人物，進出監獄多次，去年曾在知名觀光景點騷擾業者、毆打管理員，逃逸藏匿期間仍多次犯案，涉及肇事逃逸、妨害公務等案，在高雄落網後裁定羈押，未料，這次出來又故態復萌。

苗栗分局副分局長張中表示，經檢視吳男手腳有擦挫傷，不願就醫，三義分駐所3名員警有1人遭玻璃割傷，已送醫包紮，另2名員警擦挫傷，未送醫，均無生命危險；有關吳嫌犯案動機及涉案細節尚待調查釐清。（編輯：方沛清）1120207