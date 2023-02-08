黃子洋愛河酒駕釀1死3傷 二審重判9年10月

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）黃子洋高雄愛河邊酒駕衝撞釀1死3傷案，雄檢雖依殺人罪起訴，但高雄地院仍改依酒駕肇事致死等罪判7年10月；二審高雄高分院今天依已造成重傷程度改判9年10月，全案可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午針對這起酒駕殺人案宣判，依酒駕致死等罪改判黃子洋有期徒刑9年10個月徒刑，全案仍可上訴。受害林姓男子聽判後接受媒體聯訪表示，刑度仍然太輕，讓家屬如何接受，待收到判決書後與律師研議是否上訴。

林男坦言，聽到判決後心情沉重，台灣司法已死。曾向立委陳情酒駕致死改以殺人罪論處修法卻未成功，政府、立委、民代都是酒駕犯幫兇，漠視這些酒駕累犯者在馬路上公然大屠殺、恐怖攻擊，數十年來國內刑法都未能讓這些人心生警惕，反而更肆無忌憚。

高雄高分院發布新聞稿說明，原審於辯論終結時，依林家傷者當時治療狀況，仍無法認定已達重傷程度。但經近1年治療後，醫師專業意見仍認已達重大不治或難治重傷程度；此外，原判決未明確認定被告肇事時車速，二審調查後認定黃子洋肇事時約達時速93公里。

法官考量，雖然高雄地檢署檢察官上訴主張應構成殺人罪名部分並無理由，但原審確實量刑過輕，且近年來酒駕已為全民深惡痛絕，並經政府及新聞媒體宣導多年，加上黃子洋曾兩度酒駕，應知對用路人危害極大，卻仍執意上路釀1死3傷，且迄今未賠償被害人分文。因此依酒駕致死罪法定刑度的3年以上，10年以下有期徒刑範圍內，從重量處9年10月，以期對酒駕產生警惕作用。

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38歲的黃子洋有酒駕前科，民國110年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急剎，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上路過的林家4口，造成林妻不治，林男與2個女兒受傷。雄檢案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。

高雄地方法院一審審理後，改依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月徒刑；另民事部分，判賠林男一家新台幣3549萬9314元。（編輯：孫承武）1120208